Els alumnes tornen a les escoles amb quarantenes menys rígides

A infantil i primària només hauran de confinar-se en cas que hi hagi 5 positius o més a l'aula

Actualitzada 10/01/2022 a les 08:27

Els alumnes tornen aquest dilluns a les aules amb un canvi en el protocol sobre quarantenes als centres educatius per covid-19. Aquest nou protocol contempla que a infantil i primària únicament hauran de fer quarantena quan hi hagi cinc casos o més a l'aula, o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies. A les escoles bressol se seguirà el mateix criteri.

Els infants que hagin passat el virus fa menys de tres mesos o que estiguin vacunats amb la pauta completa tampoc hauran de fer quarantena.



Tests d'antígens

En el cas de secundària i FP es confinaran durant 7 dies els alumnes que donin positiu i els seus companys de classe que no estiguin vacunats.En el cas de les activitats extraescolars, a infantil i primària s'hauran de confinar tot el grup quan hi hagi un positiu.El Govern de la Generalitat oferirà un test d'antígens gratuït a tots els alumnes d'un grup de convivència estable si hi ha un positiu a l'aula. El grup no s'haurà de confinar però si fer la prova per detectar la covid-19.

Les proves es faran a les farmàcies de manera supervisada, als infants de primària. També es faran a les farmàcies les proves als alumnes immunitzats de secundària, com ja es feia en el primer trimestre. Als grups d'infantil, de menys de 5 anys, les proves es faran als CAP's.

Els testos es faran el mateix dia que s'hagi comunicat el positiu o l'endemà.