Les escoles que segreguen per sexe han cobrat 43 milions del Govern aquest curs

El conseller va anunciar a l'octubre que la Generalitat no renovarà el concert a aquests centres educatius

Centre educatiu Despeses de personal Despeses de funcionament Canigó 2.466.138,21 267.018,27 Xaloc 3.638.209,27 386.713,65 La Pineda 2.323.216,91 221.908,35 La Vall 3.574.674,86 381.889,05 Viaró 2.475.304,49 274.642,18 Les Alzines 2.877.745,84 297.547,88 Bell-lloc del Pla 345.496,80 345.496,80 Campjoliu 3.217.759,28 376.097,88 Centre Institució Lleida (Escoles Terraferma i Alpicat) 1.883.029,57 195.256,81 Centre Institució Tarragona (Escoles Aura i Turó) 3.321.275,99 330.267,38 Total Catalunya 35.905.560,06 3.803.486,25

Centre educatiu Despeses de personal Despeses de funcionament Airina 845.705,00 76.243,62 Avantis 959.644,76 115.559,64 Centre Institució Igualada (Escoles Montclar i Mestral) 1.573.811,81 153.888,04

La conselleria d'Educació de la Generalitat ha destinat un total de 43.433.896 euros als centres educatius concertats de l'Opus Dei que segreguen per sexes des que va començar l'actual curs 2021-22.La xifra l'ha facilitat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en la resposta a una pregunta formulada pel grup parlamentari d'En Comú Podem, a qui el conseller ha emplaçat a la finalització del curs per a conèixer l'import total destinat a aquests centres educatius.Segons les dades aportades per Cambray, entre aportacions a les despeses de personal i de funcionament, els centres educatius més beneficiats han estat el Xaloc, que ha rebut 4.024.922 d'euros, La Vall, amb 3.956.563 i Campjoliu, que ha rebut 3.593.856.Per al pròxim curs escolar 2022-23, el conseller va anunciar el mes d'octubre passat que la Generalitat no renovarà el concert als centres educatius que segreguin per sexe, una decisió que afecta més de 4.000 alumnes, i per a això es va emparar en la cobertura jurídica que dona la disposició addicional 25 de l'article 83 de la LOMLOE.El taula següent mostra la relació corresponent a l'import del concert educatiu per als centres que segreguen a l'alumnat per sexe, desglossat segons despeses de personal i de funcionament.Finalment, el conseller ha detallat l'import destinat al concert educatiu de centres també de l'Opus Dei que han deixat de segregar per sexe en alguna de les seves etapes.Es tracta de l'Airina, que va passar a ser mixta en totes les etapes al febrer de 2020, Avantis, que és el centre d'educació infantil de les escoles Pineda i Xaloc i que ha passat a ser mixta, i dels centres educatius Montclar i Mestral del Centre Institució Igualada, que van passar a ser mixtos en algunes etapes en el curs 2018-19.Desglossat per despeses de personal i de funcionament, l'aportació de la conselleria per a aquests centres educatius és la següent: