Actualitzada 09/01/2022 a les 22:41

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat 44 persones que estaven de festa en un local de la ciutat que s'estava utilitzant com a discoteca. Els fets han passat la matinada de dissabte a aquest diumenge al districte de Sant Martí, segons ha informat el mateix cos. Els agents han desallotjat el local, on han detectat cinc infraccions, i també han denunciat una persona per possessió de substàncies estupefaents.