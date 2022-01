El Govern no plantejarà restriccions només per als no vacunats

Sánchez, «irresponsable»

Vilagrà argumenta, en les declaracions a l'ACN, que seria «molt perillós» aplicar «prohibicions» en segons quins espais, en funció de si s'està vacunat o vacunada, o no. La consellera constata que es tracta de «drets fonamentals», i que el passaport covid ja es planteja en espais «no necessaris», com ara la restauració -o l'oci nocturn, ara de nou tancat. Així, Vilagrà apunta que ja es fa «discriminació» a bars i restaurants entre qui té la pauta completa i qui no, però perquè son espais on «no es va amb mascareta i hi ha un cert relaxament social».Per Vilagrà, «altres espais escolars o de drets fonamentals» no es poden «limitar» a la gent que hagi decidit no vacunar-se: «Seria excessiu i tocaríem el moll de l'os d'aspectes fonamentals». La consellera de la Presidència insisteix que el Govern es planteja els drets fonamentals «de manera rigorosa», i que ja incentiva la vacunació «des d'un punt de vista social».Sobre el toc de queda nocturn, Vilagrà subratlla que l'executiu és «conscient» que s'han «afectat» drets fonamentals en aturar la interacció social a partir de la matinada. En aquest sentit, la titular de la Presidència afirma que el Govern «retirarà» la proposta «quan la situació millori».D'altra banda, Vilagrà també ha criticat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagi aplicat prou mesures per afrontar la sisena onada de la pandèmia. En aquest sentit, la consellera ha acusat l'executiu estatal de ser «molt poc valent, lent i irresponsable».Preguntada per la saturació de l'atenció primària del sistema sanitari, Vilagrà ha admès que la manca de metges i metgesses a la sanitat pública és un «tema endèmic», que ara s'ha «agreujat». La consellera ha lamentat que les acreditacions estiguin «limitades» per l'Estat, tot i que el Govern hagi demanat «sempre» flexibilitzar-les per permetre més assistència mèdica a la primària i l'hospitalària.