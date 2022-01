Cambray garanteix que es cobriran totes les baixes de curta durada per covid als centres: «Farem nomenaments cada dia»

En la mateixa línia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Gonzàlez-Cambray ha qualificat de «precipitada» la manera en què s'han fet els canvis als protocols de quarantenes a les escoles. Els canvis van ser aprovat divendres per la Comissió de Salut Pública. Però ha assegurat que el seu departament i el de Salut han estat treballant perquè dilluns estigui tot apunt per a una tornada a les escoles «segura».El Departament d'Educació ha previst algunes «mesures excepcionals» per garantir l'obertura amb normalitat de dilluns. Entre aquestes hi ha que es cobriran les baixes iguals o superiors a 5 dies; que durant els propers dies, si és necessari, es poden fer nomenaments excepcionals d'urgència per si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies, i fer nomenaments telemàtics els dides 10, 11 i 12 de gener.