Educació incorporarà dilluns 571 substituts per cobrir les baixes de docents per covid-19

El Departament d'Educació ha nomenat 571 interins i substituts per cobrir les baixes per covid-19 de mestres i professors a partir de dilluns, dia del retorn a les aules després del període de vacances de Nadal. Segons fonts de la conselleria, divendres ja es van fer aquests nomenaments i es preveu que dilluns n'hi ha més per cobrir les noves baixes que es comuniquin.El Departament ha previst diverses «mesures excepcionals» per garantir que els centres puguin obrir amb normalitat, entre les quals hi ha que es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies. A més, durant els propers dies, si és necessari, es faran nomenaments excepcionals d'urgència si hi ha centres amb més de tres baixes inferiors a 5 dies.