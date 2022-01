Societat Civil Catalana prepara més mobilitzacions i aspira a tenir més presència internacional

«Fantasmes del passat»

El full de ruta de l'entitat s'articula en 7 eixos: opinió pública, drets, incidència política, mobilització, institucions, internacional i vincles amb la societat. Aquests blocs de treball es plantegen per a aplanar el terreny per a les pròximes eleccions municipals de 2023. En aquesta línia, volen potenciar la presència a la Catalunya interior – «augmentar la base social»- on creuen que «es juguen» les eleccions al Parlament.«Es tracta d'un projecte que dona continuïtat i concreció als objectius de l'entitat», ha afegit un dels membres de la Junta.Aquest pla és el que haurà de regir els passos de l'entitat si, com està previst, el lideratge de l'entitat el porten Elda Mata i el seu equip, cosa que facilitaria també fer un nou viratge i trencar amb altres dinàmiques passades que van ser considerades no massa beneficioses per a SCC. La direcció que presidia José Rosiñol, el 2018, va decidir prescindir del mateix president per un «excés de personalisme». També, en va sortir l'aleshores vicepresidenta, Míriam Rey, i dos membres més de la Junta. Veus de l'organització revelaven «faltes de rigor tant en la presa de decisions com en la gestió».Ara, l'actual Junta parla de «consensos» i assegura que no hi ha «veus contràries».