L'aFFaC veu el canvi de protocol de les quarantenes a les escoles una «bona mesura» per «garantir el dret a l'educació»

La presidenta de les associacions de famílies creu que la nova recomanació ajudarà a evitar situacions de discriminació

Actualitzada 07/01/2022 a les 16:58

La presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), Belén Tascón, troba una «bona mesura» que la Comissió de Salut Pública, amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, hagi aprovat un canvi de protocol i recomani que s'eliminin les quarantenes als centres educatius si els contagis de covid-19 no superen els cinc casos o no representen més del 20% dels alumnes de la classe. En declaracions a l'ACN, Tascón valora positivament aquest canvi perquè considera que «ajuda a aplicar la garantia del dret a l'educació sota el principi de no discriminació». Per a la presidenta de l'aFFaC, és «una bona notícia per a les aules».