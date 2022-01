Farà proves als alumnes que siguin contacte estret

Actualitzada 07/01/2022 a les 19:02

Catalunya aplicarà el canvi de protocol en les quarantenes als centres educatius però critica que la decisió de la Comissió de Salut Pública s'hagi pres a només dos dies abans de la represa del curs escolar, un fet que dificulta informar-ne «degudament» la ciutadania i els professionals de la salut i la comunitat educativa. El Departament de Salut ja es treballa per adaptar els protocols per la setmana vinent. La conselleria mantindrà les proves als contactes estrets dels alumnes contagiats, com ja va fer el primer trimestre, tant als centres d'infantil, com als de primària i secundària. En el cas dels alumnes de primària es farà servir el mateix circuit utilitzat dels estudiants de secundària a través de les farmàcies adherides.