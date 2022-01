Puja el risc de rebrot al Camp de Tarragona (3.418) i a les Terres de l'Ebre (4.011)

39.034 terceres dosis administrades en les darreres 24 hores

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP, en l'últim període se n'han notificat 138.902, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 93.894. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,78 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 27 de desembre al 2 de gener), s'han fet 233.712 PCR i 292.361 tests d'antígens, dels quals el 25,24% ha donat positiu.En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Aquest és un canvi introduït dimecres, de forma retrospectiva des del 27 de desembre, quan els CAP van començar a registrar resultats dels TAR d'autodiagnòstic. Tampoc no s'inclouen en el percentatge de positivitat els TAR registrats per farmàcies, que poden fer-ho des del 3 de gener. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes.Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.436.644 casos, dels quals 1.351.513 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han declarat 20 defuncions en les darreres hores i la xifra és de 24.712 des de l'inici de la pandèmia.Entre el 27 de desembre i el 2 de gener s'han declarat 103 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 154. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 1.769 persones; la setmana del 20 al 26 de desembre n'hi havia 1.471.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 38.164 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 180 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 42.199. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.332 persones, dues més.Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha administrat 6.350.321 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, cosa que suposa 4.272 més que en l'anterior balanç, i 5.495.257 segones dosis, 5.789 més. En paral·lel, ja s'han administrat 2.117.499 terceres dosis, 39.034 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 6.096.284 persones.El 76,7% de la població de Catalunya ja té la pauta completa contra la covid-19, mentre que el 80,3% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys, el 84,9% té la pauta completa, mentre que el 87,2% té almenys una dosi. A més, el 29,6% del total de població té la dosi de reforç de la vacuna, que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 94,1% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93,6% dels de 70 a 79 anys; el 90,4% dels de 66 a 69; el 90,3% dels de 60 a 65 anys; el 88,6% dels de 50 a 59; el 85,3% dels de 45 a 49 anys; el 81,6% dels de 40 a 44 anys; el 76,9% dels de 35 a 39 anys; el 73,1% dels de 30 a 34; el 75,8% dels de 20 a 29; el 84,6% dels de 16 a 19, el 58% dels de 12 a 15 anys, i el 2,5% dels infants de 5 a 11 anys. En aquesta última franja, el 27,7% ja té la primera dosi.