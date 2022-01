Salut recorre a Tinder per ampliar la vacunació

L'objectiu és incentivar la vacunació entre les persones de 20 a 40 anys, edats amb les cobertures més baixes, per sota del 80%

Actualitzada 05/01/2022 a les 13:23

Salut ha llançat una campanya a l'aplicació de cites Tinder per ampliar la vacunació de la covid-19 entre les persones de 20 a 40 anys, edats amb les cobertures més baixes, per sota del 80%. En roda de premsa aquest dimecres, la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, ha insistit en la importància de la vacunació si encara no s'ha iniciat i en les terceres dosis arran de la variant òmicron. Cabezas ha subratllat que cal «millorar» la cobertura de la dosi de reforç dels vacunats amb Janssen (44% de les administrables). A l'UCI de l'Hospital Germans Trias, com a exemple de la situació a les unitats de crítics catalanes, més del 70% dels pacients hi estan ingressats per aquesta malaltia. Més de la meitat no estan vacunats.Els anuncis de la campanya simulen un perfil de Tinder de la vacuna covid, amb el llenguatge propi de l'app, i adrecen l'usuari a clicar a la web vacunacovid per agafar cita. És la primera vegada que la Generalitat té presència en aquesta xarxa social.