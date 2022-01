El 3,4% dels professionals sanitaris estan de baixa per covid-19

La secretària de Salut Pública afirma que és un nombre «important», vinculat a la transmissibilitat d'òmicron

Actualitzada 05/01/2022 a les 13:52

El 3,38% dels professionals sanitaris estan de baixa per covid-19 segons les darreres dades disponibles, que la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, ha facilitat en roda de premsa aquest dimecres. «És un nombre important, força alt», ha afirmat Cabezas, que l'ha vinculat a la transmissibilitat de la variant òmicron i al fet que s'escapi de forma parcial de les vacunes, sobretot amb casos asimptomàtics o lleus i «detectats en les proves que es fan en aquests entorns». Fonts de Salut consultades aquest dimarts van informar que l'afectació entre els sanitaris «avança en paral·lel» a la incidència poblacional i que «no hi ha sobreinfecció» respecte al conjunt de la comunitat.La sisena onada de la pandèmia a Catalunya, marcada per la variant òmicron, està arribant a incidències de covid-19 molt elevades -1.718 casos per 100.000 habitants acumulats en els darrers set dies (IA7), segons l'última actualització de les dades-.