Un fàrmac provat en ratolins redueix en més d'un 90% el creixement d'un tipus de tumor pediàtric

L'estudi de Vall d'Hebron permet començar a dissenyar un assaig clínic per administrar 4SC-205 contra el neuroblastoma

Actualitzada 04/01/2022 a les 09:32

Un fàrmac provat en ratolins redueix en més d'un 90% el creixement del neuroblastoma, un tipus de tumor pediàtric. L'estudi, fet per investigadors del Vall d'Hebron en models de neuroblastoma en ratolí, ha provat que l'administració d'un nou fàrmac anomenat 4SC-205 és efectiu contra la proteïna KIF11, una proteïna necessària perquè les cèl·lules tumorals puguin seguir dividint-se. El neuroblastoma representa entre el 8% i el 10% de tots els càncers infantils i el 15% de totes les morts per càncer en nens. Els resultats de l'estudi, publicats a la revista Clinical and Translational Medicine, obren la porta a un nou tractament i permeten ara començar a dissenyar un assaig clínic per administrar 4SC-205 amb altres fàrmacs antitumorals.