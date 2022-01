Salut comptabilitza 6.970 positius per autotest d'antígens a través de les farmàcies

Actualitzada 04/01/2022 a les 19:23

El Departament de Salut ha comptabilitzat un total de 6.970 positius per autotest d'antígens a través de les farmàcies en les primeres 36 hores des de la posada en marxa d'aquest canal, concretament fins a aquest dimarts al migdia. Es tracta d'una nova via addicional i temporal per a què les persones que s'hagin fet la prova a casa i tinguin un resultat positiu de covid-19, el puguin notificar al sistema. Actualment hi ha unes 1.300 farmàcies autoritzades realitzant aquest servei (la meitat de les oficines de Catalunya).