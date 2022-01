Catalunya tanca el 2021 amb 284 incidències LGTBI-fòbiques, un 50,3% més que l'any anterior

D'altra banda, els casos de LGTBI-fòbia per internet han caigut un 19,2%, de 47 a 38 incidències registrades. Dels fets produïts de forma presencial, la majoria han tingut lloc a la via pública, amb 108 casos, un 77% més que al 2020; a l'habitatge, amb 39 incidències reportades (+34,5%), i en l'àmbit laboral, amb 18 casos (+100%).La majoria de les discriminacions han estat agressions verbals (83 casos), d'odi i exaltació (50), agressions físiques (49) i de tracte inadequat (36), seguides per assetjament (34), amenaces (22) i relacionades amb el dret d'admissió (6), entre d'altres.El president de l'OCH ha denunciat l'increment d'agressions a dones lesbianes, bisexuals i transexuals, amb 66 casos -20 més que l'any passat-, tot i que indica que la gaifòbia segueix concentrant la majoria d'incidències, un total de 164, que suposen un augment del 46,4% respecte al 2020.Davant d'aquesta situació «esgarrifosa», en paraules de Rodríguez, l'OCH preveu per al 2022 tres vies per aplacar la LGTBI-fòbia: l'activació del grup de treball al Parlament de Catalunya en contra de l'homofòbia, la modificació de la llei 11/2014, del 10 d'octubre, i, per últim, l'entrada en vigor de l'anomenada llei trans que va aprovar el Govern espanyol el passat juny.