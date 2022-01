Catalunya va rebre 604.925 turistes estrangers al novembre, un 42,2% menys que al 2019

Si es compara amb el novembre del 2020, quan Catalunya estava en plenes restriccions per la segona onada del coronavirus, la visita de turistes estrangers es va disparar un 928,12%, ja que aleshores només van arribar 58.538 turistes. Pel que fa la despesa turística, l'increment interanual entre el novembre del 2021 i del 2020 va ser del 1.088,69%, ja que un any abans els visitants internacionals només van gastar 44,19 milions d'euros en total.Catalunya va ser la segona comunitat de l'Estat més visitada per turistes estrangers al novembre passat, només superada per les Illes Canàries, amb 1.013.292 persones, i per davant d'Andalusia (485.504) i el País Valencià (383.274). En xifres acumulades, també és el segon territori més visitat, amb 5,1 milions de turistes estrangers; en aquest cas per darrera les Illes Balears, amb 6,2 milions de visitants internacionals.Al conjunt de l'Estat, Espanya va rebre més de 3,3 milions de turistes internacionals al novembre, davant els 456.814 del mateix mes del 2020, és a dir, un 633% més. Aquests 3,3 milions, però, encara se situen per sota els 4,6 milions que l'Estat va rebre al novembre de fa dos anys.Pel que fa la despesa dels turistes estrangers, va arribar als 3.748 milions d'euros, és a dir, un 677,6% respecte al mateix mes de l'any passat, amb una despesa per turista de 1.119 euros i una despesa mitjana de 142 euros, xifres que suposen un increment del 6,1% i el 14,4%, respectivament.Per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, aquestes dades «confirmen que la recuperació del turisme internacional va continuar avançant gradualment al novembre tot i l'augment de contagis als nostres principals mercats europeus». La ministra ha celebrat com «mes a mes» l'Estat es va acostant als volums de turistes previs a la pandèmia així com la seva despesa, tot i que admet que la «incertesa» causada per la sisena onada podria endarrerir aquesta recuperació.En un comunicat, Maroto ha ressaltat que la confiança a viatjar a Espanya és elevada pels «alts nivells de vacunació» i calcula que en el darrer trimestre del 2021 hauran visitat l'Estat entre 10,2 i 10,6 milions de turistes internacional, és a dir, entre un 62% i un 64% de les visites rebudes en el mateix període del 2019.