Les persones a qui s'han trobat els dos virus no mostren ara com ara quadres més greus de les malalties

Actualitzada 03/01/2022 a les 16:36

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha assenyalat aquest dilluns que s'han detectat casos de coinfecció de grip i covid-19, si bé ha assenyalat que són «esporàdics» i «fins ara no s'han mostrat més greus». Craywinckel ha explicat que la coinfecció de dos virus «no és freqüent» però que «pot passar». «Són pocs, anecdòtics i no tenen més rellevància», ha resolt preguntada en roda de premsa sobre aquesta coinfecció. 'Flurona' és el terme que s'està utilitzant per a aquesta coinfecció, de la combinació de les paraules 'flu' (grip, en anglès) i 'coronavirus'.