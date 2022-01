Salut admet que els centres estan «saturats» i no preveu que la sisena onada arribi al pic de contagis aquesta setmana

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha afirmat aquest dilluns que els centres sanitaris estan «saturats» per la sisena onada, amb incidències molt elevades -1.639 casos acumulats en els últims set dies (IA7)-, i que coincideix amb les festes nadalenques. «Sempre intentem evitar el terme 'col·lapsat', perquè és molt difícil col·lapsar, el sistema té una resiliència brutal. Però estem plens, estem saturats», ha dit en roda de premsa. Craywinckel no preveu el pic de contagis en propers dies: «No sé si arribarem al pic en una setmana, en dues o tres. Hi ha diferents hipòtesis». També ha demanat no banalitzar la variant òmicron del virus: «No és una grip, és un patogen desconegut encara en molts àmbits».