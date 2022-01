La campanya de rebaixes generarà més de 28.000 nous contractes a Catalunya

La majoria de noves contractacions es concentraran en el sector del comerç electrònic

Actualitzada 03/01/2022 a les 11:27

La campanya de rebaixes generarà fins a 28.129 nous contractes de treball a Catalunya, xifra que suposa un increment del 9,6% respecte el mateix període del 2021, tot i la irrupció de la sisena onada de contagis de covid, segons les previsions d'Adecco. Un any més, Catalunya és el territori de l'Estat on es crearà més ocupació, per davant el País Valencià, amb 22.906 i la Comunitat de Madrid, amb 22.335. Adecco destaca que, com ja ha vingut succeint en els dos darrers anys, les noves contractacions es concentraran en el comerç electrònic i no tant en les botigues físiques, que es veuen més afectades per les restriccions d'aforaments o de les preferències dels usuaris a evitar les aglomeracions.