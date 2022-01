Els pastissers catalans confien vendre un milió de tortells de Reis artesans, una xifra similar a la del 2019

Una tradició que ve de lluny

Els obradors de les pastisseries de tot Catalunya ja treballen de forma intensa per poder servir els tradicionals tortells de Reis. Malgrat la situació de pandèmia i les restriccions, el gremi confia que les famílies compraran el producte artesanal per tenir-lo a taula un any més. «És una festa molt màgica on la quitxalla té un protagonisme molt especial i esperem que tothom ho vulgui celebrar», ha explicat a l'ACN el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró.En aquest segon any de Reis amb restriccions, els tortells tindran una mida més petita per ajustar-se a les restriccions de reunions per la covid-19. Un any més, el de massapà i fruita confitada serà el més venut, si bé altres modalitats com ara els farciments de nata, crema o trufa també es preveu que tinguin molt bona sortida. També hi haurà establiments que apostaran per innovar i incorporar nous sabors com ara de tiramisú o cafè.Pel que fa als preus, Miró assegura que s'ha fet un esforç per «fer la menor puja possible» malgrat l'increment dels preus dels ingredients i de l'electricitat. De mitjana, creu que es traduirà en un augment d'un 2% o 3% aproximadament respecte l'any passat.El costum de menjar aquest dolç es remunta a la tradició catòlica per commemorar l'arribada dels Reis d'Orient, tot i que també es creu que té arrels paganes. De fet, l'origen se situa a les festes d'hivern que feien els romans, on se servien unes coques amb figues, dàtils i mel. Va ser al segle III d.C. quan es va introduir la fava, símbol de prosperitat i fertilitat. El costum va quedar molt arrelat a França, on al segle XVIII un cuiner va voler sorprendre Lluís XV introduint una moneda d'or dins el tortell. Des de llavors, la sorpresa més preuada és la moneda (que després seria una figureta) i no pas la fava, convertida en un símbol negatiu. La tradició diu que qui troba la figura del rei, lluirà la corona, mentre que si es fa amb la fava en la seva porció de pastís, haurà de pagar el dolç de l'any següent.