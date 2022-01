El toc de queda a Catalunya s'allarga fins al 21 de gener

La Comissió Delegada del Govern en matèria de Covid-19 ha aprovat prorrogar la mesura 14 dies més i afegeix vuit municipis més a la llista

Actualitzada 03/01/2022 a les 18:24

La Comissió Delegada del Govern en matèria de Covid-19, reunida aquesta tarda, ha aprovat prorrogar durant 14 dies més les mesures que van entrar en vigor el 24 de desembre i ha actualitzat la llista de municipis on s'aplicarà la restricció de la mobilitat nocturna. La nova llista inclou 124 municipis. De la província de Tarragona se n'han afegit tres més: El Vendrell, Cunit i Mont-roig del Camp.Amb aquestes incorporacions, a Tarragona, els municipis afectats seran: Amposta, Calafell, Cambrils, Cunit, El Vendrell, Deltebre, Mont-roig del Camp, Reus, Salou, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls, Vila-seca, la Canonja i Sant Jaume d'Enveja (aquests dos últims són municipi illa- envoltats de municipis amb aquesta incidència).Les mesures, que fins ara estaven en vigor fins al 7 de gener, s'han prorrogat fins al dia 21.L'objectiu d'aquesta pròrroga és mantenir la reducció de la interacció social i el moviment de la ciutadania, per frenar l'ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari. La pròrroga serà aprovada demà pel Procicat, en una resolució que serà enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el 23 de desembre ja va avalar aquestes mateixes mesures.D'aquesta manera, es mantindrà durant 14 dies més la restricció de la mobilitat nocturna, d'1 de la matinada a 6 del matí, als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència acumulada de 7 dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants. La llista de municipis s'ha actualitzat amb data d'avui i estarà en vigor a partir de divendres 7.