Alerta que passades les vacances hi haurà «un gran nombre» de professors i alumnes en quarantena

Actualitzada 03/01/2022 a les 09:51

El sindicat de mestres ANPE exigeix al Departament d'Educació que es facin tests d'antígens o PCR al professorat coincidint amb l'inici del segon trimestre. En un comunicat, el sindicat alerta que passades les vacances hi haurà «un gran nombre» de docents i alumnes en quarantena o que estaran infectats de forma asimptomàtica. Per això, ANPE reitera que cal prendre mesures addicionals per garantir la presencialitat a l'escola de forma segura. També demana que s'augmenti la contractació de professorat de substitució per baixes covid i que s'apliqui una reducció paral·lela de ràtios. A banda, l'organització sindical insisteix que cal plantejar ja la dosi de reforç per al personal docent i la comunitat educativa perquè és «imprescindible».