Aragonès apel·la al PSC a mantenir el seu «paper rellevant» en defensa del català

El president de la Generalitat ha apostat per un Pacte Nacional per la Llengua Catalana que permeti «reforçar i actualitzar els consensos» aconseguits en matèria lingüística

Actualitzada 02/01/2022 a les 12:23

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apel·lat al PSC a continuar jugant un «paper rellevant» en la defensa del català com a llengua vehicular a l'escola i li ha demanat que no abandoni el «consens» sobre el model d'immersió lingüística que hi ha hagut «en els últims 40 anys» a Catalunya.En una entrevista amb Efe, Aragonès ha apostat per un Pacte Nacional per la Llengua Catalana que permeti «reforçar i actualitzar els consensos» aconseguits en matèria lingüística després del restabliment de l'autonomia catalana.«L'important és que defensem els consensos que ja existeixen i que han existit en els últims anys, entorn del català com a llengua vehicular a l'escola», ha recalcat.Segons Aragonès, aquí «el PSC té un paper rellevant, el va tenir fa 40 anys i el continua tenint avui, com una força política important a Catalunya».«Treballarem perquè ells puguin continuar formant part d'aquest consens. Aquesta és la meva voluntat. Els esperem», ha afirmat.Per a Aragonès, «és molt important» que els socialistes catalans «es mantinguin» dins d'aquest consens entorn d'un «model que ha ajudat a la cohesió social del país».«No deixaré de treballar perquè això sigui així. Si es desmarquen, hauran d'explicar-ho ells», ha advertit el president català, que ja ha parlat sobre aquest assumpte amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa.Aragonès ha recordat que en el debat de política general al Parlament, a finals de setembre, va ser aprovada una resolució «amb el PSC a favor», en la qual s'establien les bases que ha de tenir el Pacte Nacional per la Llengua.Per tant, ha afegit, «no hi ha motius per a pensar que no estaran, no hi ha motius perquè el PSC variï la seva posició».Per a intentar blindar el sistema educatiu català, ha recalcat, «cal actuar legislativament des del Parlament i reforçar els consensos», després que algunes sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagin instat a impartir almenys un 25% de les classes en castellà.Per a Aragonès, cal «treure els percentatges i anar cap a un model en el qual es garanteixi l'ús del català com a llengua vehicular en l'ensenyament i l'aprenentatge del català, del castellà i de terceres llengües, especialment l'anglès».«Qui ha de legislar és el Parlament, no un tribunal, això és obvi. Aquí el PSC tindrà un paper molt rellevant. Volem que aquesta proposta normativa sigui de consens amb el PSC», ha dit Aragonès, partidari de «reforçar el marc normatiu actual», preservant «l'esperit de la Llei d'Educació de Catalunya», una llei aprovada en època del govern tripartit -liderat pel PSC- i que va comptar llavors amb el suport de la CiU d'Artur Mas.Així i tot, Aragonès considera que, «mentre Catalunya formi part de l'Estat espanyol, hi haurà sempre el risc que algun tribunal o alguna llei d'àmbit estatal posi en qüestió el model lingüístic de l'escola catalana».Sent «conscients» d'això, la qual cosa han de fer les forces polítiques catalanes, segons Aragonès, és «conjurar-se al màxim perquè aquest risc sigui el menor possible».En aquest sentit, ha recordat que des del Govern s'han planificat «actuacions a curt, mitjà i llarg termini, acordades amb entitats i moviments de l'àmbit educatiu», per exemple per a «donar protecció jurídica» als docents que han d'aplicar la immersió o per a «reforçar els plans lingüístics de centre».També es posarà en marxa al gener, en centenars de centres educatius, «una prova pilot de reforç complementari de l'aprenentatge del català i del foment del seu ús social».