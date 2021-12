Són 200.000 euros per cada bitllet

Actualitzada 31/12/2021 a les 13:23

La Grossa de Cap d'Any del 2021 ha estat el 72656. El premi s'ha repartit a íntegrament a Castellterçol (Moianès). El primer premi del sorteig està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran mil euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 6 com el primer premi recuperaran els 10 euros jugats.