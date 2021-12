Els Mossos investiguen per què el Ministeri no ha activat els senyals antiboira a l'AP-2 a les Garrigues

El govern espanyol diu que la visibilitat havia baixat «puntualment» a 11 metres quan s'han produït els accidents

Actualitzada 31/12/2021 a les 17:57

El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra investiguen per què el Ministeri de Transports no ha activat la matinada d'aquest divendres la senyalització antiboira a l'autopista AP-2 al seu pas per les Garrigues, on s'han produït tres accidents múltiples que han causat tres morts i diversos ferits. Segons la poca visibilitat que hi havia a la zona a aquella hora, d'entre 150 i 75 metres, s'haurien d'haver posat en marxa les tres primeres de les quatre fases del protocol, amb panells, senyals lluminosos i focus. No obstant, el Ministeri, titular de la via i gestor des de l'1 de setembre passat quan es van aixecar els peatges, no ha avisat al Servei Català de Trànsit i diu que la visibilitat havia baixat «puntualment» a 11 metres.