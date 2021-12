El número anterior i posterior rebran 500 euros

Actualitzada 31/12/2021 a les 13:05

El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any, el 34226, s'ha distribuït a Gironella (Berguedà) i per Internet. Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 500 euros per bitllet jugat.