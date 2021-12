Està dotat amb 5.000 euros per bitllet

El segon cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 58499, s'ha venut a Barcelona i per Internet. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la segona de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.