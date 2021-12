El 69576 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'any i s'ha distribuït en punts de venda de Barcelona i també per Internet. Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros. Aquest és el primer dels dos quarts premis que es repartiran durant el sorteig. ​​​​​​​