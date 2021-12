La via es troba tallada en ambdós sentits de la marxa

Actualitzada 31/12/2021 a les 09:14

Dues persones han mort aquest divendres en diversos accidents múltiples a l'AP-2 a Castelldans (Garrigues), segons han informat els Mossos d'Esquadra. En el sinistre s'han vist implicats més de 20 vehicles, entre camions i turismes. Els accidents s'han produït cap a les 4.55 hores entre el kilòmetre 155 i el 157 de la citada via. Es fan desviaments per la sortida 8 (L'Albi) en sentit Lleida i per la sortida 5 (Soses) en sentit Barcelona. Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb sis dotacions.