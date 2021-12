Alerten del risc de «col·lapse» a les residències per les quarentenes preventives

L'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència denúncia que molts centres estan patint per garantir el nombre mínim de treballadors

Actualitzada 31/12/2021 a les 19:37

L'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència (ACAD) adverteix que hi ha risc de «col·lapse» a les residències i als centres assistencials per les quarantenes preventives que han de fer els seus treballadors per ser contactes directes d'algun positiu. A través d'un comunicat difós aquest divendres, l'associació ha denunciat que hi ha molts centres que estan «al límit del col·lapse per manca de treballadors» i que molts estan patint per garantir el nombre mínim de treballadors. Segons l'ACAD, hi ha molts falsos positius entre els treballadors asimptomàtics, ja que en les PCR posteriors s'ha acreditat que no tenen càrrega viral.