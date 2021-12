Mossos i policies locals vetllaran pel toc de queda i per evitar festes il·legals i concentracions la nit de Cap d'Any

Entre d'altres, els agents garantira un ús adequat dels espais públics i buscaran evitar l'ocupació massiva derivat de les restriccions per garantir les mesures de distanciament social. En concret, el dispositiu farà èmfasi en la prevenció de la celebració de festes no autoritzades arreu del territori on es puguin produir aglomeracions de persones.Per poder dur a terme aquestes tasques, el Departament ha incrementat les patrulles de seguretat ciutadana i s'han reforçat els equips d'ordre públic.Pel què fa a la circulació per la xarxa viària, durant la campanya preventiva que es va dur a terme del 16 al 23 de desembre, 204 conductors van donar positiu per alcoholèmia, hi va haver 10 negatives a sotmetre's a les proves.