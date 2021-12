Els professors demanen tests d'antígens massius a mestres i alumnat abans de tornar a l'escola

El sindicat USTEC veu «irresponsable posar en risc» la salut del col·lectiu i vaticina «caos organitzatiu» als centres si hi ha confinats

Actualitzada 30/12/2021 a les 17:25

El sindicat de mestres i professors USTEC ha reclamat als departaments d'Educació i Salut que es facin tests massius d'antígens o PCR als professionals i als alumnes abans de retornar a l'escola de les vacances de Nadal, retorn previst per al 10 de gener. En declaracions a TV-3, Iolanda Segura, portaveu del sindicat, veu «irresponsable» que no es prevegi aquest cribratge, que l'any passat sí que es va fer, cosa que «posa en risc» la salut de docents i alumnat. A més, ha dit que si al cap de pocs dies de començar hi comencen a haver positius i confinaments, es generarà un «caos organitzatiu» als centres.