El TSJC manté el tancament de l'oci nocturn per Cap d'Any

El tribunal dona fins dimarts a la Generalitat per presentar al·legacions a les mesures cautelars demanades per Fecasarm

Actualitzada 30/12/2021 a les 14:19

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit mantenir tancat l'oci nocturn els propers dies, inclosa la nit de Cap d'Any, com va decidir la Generalitat la setmana passada entre altres mesures contra la covid. La sala contenciosa-administrativa ha rebutjat la suspensió cautelaríssima de la prohibició de la Generalitat, com havia demanat la patronal Fecasarm, i dona fins dimarts que ve al Govern per respondre a la petició dels locals nocturns.