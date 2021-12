El Govern destina 20 milions a serveis de cangur públics per a infants i adolescents fins als 14 anys

Actualitzada 30/12/2021 a les 19:20

El Govern ha anunciat que finançarà amb 20 milions d'euros serveis de cangur públics per a infants i adolescents fins als 14 anys. És la primera vegada que es pren una mesura d'aquestes característiques, segons subratlla l'executiu. El Departament d'Igualtat i Feminismes transferirà els diners a ajuntaments i consells comarcals perquè ofereixin el servei de cura infantil de proximitat i fora del temps escolar. L'objectiu és que les tasques de cura siguin repartides entre tota la societat, tant administracions com famílies, així com generar temps lliure per a les persones que cuiden, majoritàriament dones, afirma el Departament. El programa també crea ocupació professionalitzada i de proximitat en l'àmbit de les cures infantils.