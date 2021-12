Bars i restaurants podran obrir fins a la 1 per Cap d'Any

Actualitzada 30/12/2021 a les 19:30

El departament d'Interior ha aclarit en la pàgina web en la qual es detallen les mesures vigents per a frenar el virus de la COVID-19 que els locals de restauració poden romandre oberts fins a les 00.30 hores, si bé tenen un marge d'una altra mitja hora, fins a la 1, per a desallotjar els seus clients.Es tracta d'un paràgraf que ha agregat l'executiu català arran d'una consulta de la patronal Fecasarm (Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals), que assegura en un comunicat que «aquest aclariment permetrà deixar sense efecte moltes sancions imposades a locals de restauració durant la pandèmia».Segons aquesta patronal, cossos policials com els de Salou o Palamós han multat repetidament locals de restauració entre les 00.30 hores i la 1.00, malgrat les queixes dels restauradors.Fins ara, la Generalitat havia determinat que «els locals o establiments en els quals es realitzin activitats recreatives musicals i activitats culturals disposen de 30 minuts addicionals per al desallotjament».El nou paràgraf introduït subratlla que «cal aclarir que per als serveis de restauració (...) també són aplicables 30 minuts a l'efecte de poder dur a terme les accions destinades a treure a la gent i cessar tota activitat pròpia de l'establiment».