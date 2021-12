Prats preveu de 20.000 a 30.000 casos diaris aquesta setmana i apunta a finals de setmana per veure si les restriccions funcionen

Creu que cal posar en una balança els beneficis i perjudicis de reduir quarantenes i fer més tests si s'escurcen

Actualitzada 29/12/2021 a les 09:40

La investigadora de la UPC Clara Prats ha previst que aquesta setmana hi haurà entre 20.000 i 30.000 casos diaris de covid els dies laborales. Ha afegit que caldrà esperar a finals de setmana per veure si les restriccions funcionen i comença una frenada. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha alertat però que la nova variant òmicron «ha canviat tots els paràmetres» i fa més difícils les prediccions. Sobre la possibilitat de reduir les quarantenes de 10 a 5 dies, la investigadora del BIOCOMSC ha dit que cal posar en una «balança» els beneficis i perjudicis que provocaria tant a nivell social i econòmic com de gestió de la pandèmia. Ha dit que si s'opta per escurçar-les caldria fer més tests abans d'acabar la quarantena.