Els 4 peatges de la Generalitat s'encariran el 2022 un 5,4%, com l'IPC

Des de la Generalitat s'apunta com a causa de la pujada l'augment dels preus en electricitat, gasoil i gasolina

Actualitzada 29/12/2021 a les 18:36

Els quatre peatges que continuen operatius a les autopistes catalanes, tres a la C-16 i un a la C-32 sud, seran el 2022 un 5,4% més cars, un augment equivalent a l'increment de l'IPC entre octubre de 2020 i el mateix mes de 2021.Segons han informat a Efe fonts del departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, el contracte existent amb les empreses concessionàries estableix una revisió automàtica de les tarifes en funció principalment de la variació de l'IPC, si bé també es comprèn «un coeficient corrector» sobre la base de la diferència entre el trànsit real registrat i el que es va estimar que es donaria, tres anys abans.El trànsit registrat el 2021 ha estat inferior a l'estimat el 2018, abans de la pandèmia, amb la qual cosa l'augment de les tarifes serà equivalent al 100% de la variació de l'IPC, és a dir, un 5,4% més.Amb tot, l'executiu català subratlla que l'IPC subjacent, el que no té en compte aliments no elaborats ni productes energètics, només ha augmentat un 1,4% (amb dades d'octubre), per la qual cosa l'encariment dels peatges s'explica sobretot per l'augment dels preus en electricitat, gasoil i gasolina.El passat 31 d'agost es van aixecar les barreres d'altres quatre peatges: a la C-32 nord i la C-33, gestionades per la Generalitat, i a l'AP-2 i l'AP-7, de titularitat estatal.Els quatre peatges que continuen operatius a Catalunya, tots ells en vies titularitat de la Generalitat, són els dels túnels de Vallvidrera, autopista de Montserrat i túnels del Cadí, a la C-16; i el situat entre Castelldefels i El Vendrell, a la C-32 sud.El 40% de les emissions de CO₂ a Catalunya procedeixen del trànsit sobre rodes i un dels objectius del Govern, assenyalen les mateixes fonts, és reduir aquest percentatge.Però per a aconseguir-ho «resulta molt més adequat incidir en bonificacions que congelar les tarifes generals», la qual cosa sí s'ha fet en el transport públic, on l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordat mantenir el 2022 les tarifes de 2021.La Generalitat assumeix uns 50 milions d'euros a l'any en conceptes de bonificacions, descomptes o reduccions que s'apliquen als peatges i aquest 2021 ha aprovat dues modificacions en aquest sentit: la pròrroga de tres anys en descomptes a vehicles de baixes o zero emissions i una flexibilització en els descomptes aplicats a la C-32 sud.El Govern ha instat en més ocasions a l'Executiu estatal a rescatar els quatre peatges que continuen operatius a Catalunya «per a compensar a la ciutadania per tot el que ha pagat durant anys, com va fer amb les radials de Madrid».També reclama que se li traspassin les vies de titularitat estatal, com l'AP-7 o l'AP-2.