El món casteller, en oli sobre tela

Les obres del pintor Julen W retraten les construccions castelleres i els seus protagonistes

Actualitzada 28/12/2021 a les 20:38

Julen Vargas Vinacua (Vilanova i la Geltrú, 1995), més conegut amb el seu nom artístic de Julen W, és un pintor especialitzat en la figura i el retrat. En el seu treball ocupa un lloc destacat la temàtica castellera, on s'hi pot trobar un gran nombre d'obres realitzades a l'oli sobre tela.

«Vaig escollir aquesta temàtica per diverses raons», detalla l'artista. «Primer, pel que significa a Catalunya i perquè és una expressió declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. També m'hi sento molt identificat, m'agrada veure castells. A més, vaig pensar que era una temàtica que no s'havia treballat gaire i que es podia explotar bé», afegeix.

En el seu treball, Julen W ha plasmat des de les pinyes fins als enxanetes, passant per les mateixes construccions, fins a la culminació dels castells. «Un altre factor que m'agrada molt dels castells és la idea d'unitat, del fet que cada acció individual té un pes fonamental en la construcció i que cada individu que hi participa és útil, independentment del gènere o l'edat», assenyala.

De tot el que treballa, admet que les pinyes són les que li donen més joc, perquè «hi ha molts retrats i tots en posicions diferents, però a la vegada agafant-se, i aquesta mena de plecs que es formen m'ajuden molt, ja que funcionen com textures». Precisament són aquestes textures, subratlla, les que «donen volum a la pintura, diferenciant-la de la fotografia, perquè amb elles la imatge adquireix un caràcter més ric».

A la banda oposada, el Julen també sent preferència per dibuixar els enxanetes, «una figura que també m'interessa molt perquè és tot el contrari de la pinya, una sola figura, a la vegada molt simbòlica i que, a més, em permet fer retrat, que és el que m'agrada».

Julen W ha cursat estudis de pintura a l'Escola Massana i la Facultat de Belles Arts de Barcelona, així com a la BAA Barcelona Academy of Art, entre altres. Com a pintor figuratiu i realista, està especialitzat en el retrat i ha participat en un bon nombre d'exposicions, tant col·lectives com en solitari.

Obra seleccionada

Els seus treballs també han estat seleccionats i reconeguts en diversos certàmens. És el cas de la pintura Construint somnis, que ha estat seleccionada com a finalista del LXXIX Premi Centelles, o Mans i braços vermells (on s'hi veu la pinya de la Vella dels Xiquets de Valls), que és finalista del premi de pintura Juan Francés 2021 de Xàtiva. A més, és autor del mural de l'exterior del Club Nàutic de Vilanova, així com de dos murals més que es poden trobar a l'exterior de la Biblioteca Municipal de Cunit.

A més de l'obra particular, Julen W realitza encàrrecs, tant de retrats com de paisatges i temàtica castellera. Per contactar-hi es pot fer a través de la seva pàgina web (www.julenw.com). Allà s'hi mostra bona part de la seva obra i, a més, es poden comprar online tant originals com reproduccions.