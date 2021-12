Denuncien pràctiques abusives de 8 professors al Col·legi de Teatre de Barcelona durant 15 anys

Un dels testimonis relata una situació d'assetjament després de negar-se a mantenir una relació amb aquest docent. Un altre explica que l'home va abusar d'una alumna beguda. Una tercera explica que el professor li enviava missatges per quedar, després d'haver dit davant dels altres alumnes que n'estava enamorat. Algunes d'aquestes alumnes van abandonar els estudis.Altres alumnes, afegeix el diari, relaten situacions de bromes sexuals constants d'altres professors, o de situacions en què els demanaven que es despullessin amb l'argument de trencar tabús. Altres professors feien carícies i massatges dins i fora de l'aula, segons els testimonis que recull l''Ara'.Alguns dels testimonis afirmen, a més, que havien denunciat aquestes situacions a la direcció del centre. El diari ha recollit la postura de l'escola, que ha confirmat que ha rebut la instància i ha indicat que la investigarà. Els directius del centre afirmen que no tenien coneixement dels casos denunciats.El professor al qual s'acusa principalment admet que va flirtejar amb alguna de les alumnes a les festes de final de curs, quan ja deixaven de ser-ho, així com que en alguna ocasió va fer algun petó, però subratlla que no ho va fer mai amb la intenció de tenir sexe, sempre segons la versió que recull el diari 'Ara'.