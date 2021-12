Trilla veu viables les cavalcades de Reis però demana evitar aglomeracions i mantenir la mascareta

Trilla reconeix que la mesura del Regne Unit de fer diàriament tests d'antígens als alumnes «pot ser una mica pesat», però no ho descarta del tot. Sí que demana mantenir una bona ventilació a les escoles.Precisament sobre els tests d'antígens, ha explicat que el comitè científic assessor de la Generalitat, del qual forma part, va demanar que es facilitessin tests a la ciutadania per a l'autodiagnòstic, però no sap si la mesura s'ha tingut en compte o no. Trilla creu que això permetria descongestionar l'atenció primària, ja que els positius amb autotests es podrien quedar a casa, comunicar el positiu al seu CAP telemàticament i no haver-hi d'anar si no tenen símptomes greus, tal com ha recomanat la Generalitat.Sobre l'evolució futura del coronavirus, ha dit que a finals del 2022 o principis del 2023 es podria establir una situació de certa convivència amb la patologia, que seria més lleu que ara, ja que bona part de la població mundial ja estaria immunitzada.