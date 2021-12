La pensió mitjana per jubilació a Catalunya tanca l'any en els 1.219,1 euros, un 2,4% més que l'exercici anterior

Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més gran de prestacions per jubilació i, alhora, presenta compensacions més elevades. Fins a 865.179 persones de les comarques metropolitanes van rebre prestacions per jubilació (el 75% del total al país), amb una pensió mitjana de 1.255,95 euros.En segon lloc apareix Tarragona, amb 111.972 beneficiaris i una pensió mitjana de 1.150,1 euros, seguit de Girona, amb 108,285 beneficiaris i una pensió mitjana de 1.091,38 euros. Pel que fa a les comarques de ponent, la pensió mitjana s'ha situat en els 1.053,62 euros, mentre que la xifra de beneficiaris és de 62.448.A banda de les pensions per jubilació –també n'hi ha per incapacitat permanent, per viudetat, per orfandat i favor de familiars-, a Catalunya s'han repartit 1,75 milions de prestacions per un import mitjà de 1.079,85 euros. Això suposa un increment del 2,25% respecte a l'any passat, per sobre la mitjana espanyola (2,12%).Les pensions per viudetat representen un 22,3% del total i el seu import mitjà és de 745,12 euros al desembre. Les d'incapacitat permanent agrupen un 9,1% del total, amb una pensió mitjana de 1.089,7, mentre que les d'orfandat i favor de familiars representen el 3% restant. En les d'orfandat, la pensió mitjana és de 414,84 euros, mentre que en les de favor de familiars se situa en 664,25 euros.