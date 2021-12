Geis i Argimon aposten per reobrir les universitats el 10 de gener «amb normalitat»

El Govern recorda que després de superar el curs passat una etapa de virtualitat «màxima», les universitats de Catalunya han pogut començar aquest exercici amb l'aforament dels espais on es fa activitat docent limitat al 70%. Les universitats han mantingut, doncs, un model híbrid de docència a causa de la covid, per bé que la presencialitat ha estat en aquest curs «clarament superior» a la modalitat virtual.Cal recordar que el Procicat va aprovar un Pla sectorial d'aplicació a totes les universitats, centres adscrits, escoles de negoci i altres centres d'educació superior universitària que desenvolupen l'activitat a Catalunya. A partir d'aquesta normativa, correspon a cada universitat concretar les mesures previstes, d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica, per garantir la millor prestació de servei i protegir la salut de la comunitat universitària.Les mesures que preveu el pla són d'aplicació per al conjunt de la comunitat universitària (estudiantat, personal al servei de la universitat, PDI i PAS) i, en general, per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions d'una universitat.