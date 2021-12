Els CAP van registrar 60.000 visites per covid aquest dilluns, un 25% més que durant el pic de la cinquena onada

Salut reconeix que l'atenció primària està centrada en el coronavirus i que només es manté allò no ajornable

Actualitzada 28/12/2021 a les 11:14

L'atenció primària va atendre aquest dilluns 60.000 visites per covid, un 25% més que el pic de la cinquena onada. Llavors van ser unes 48.000 visites registrades el 12 de juliol, segons ha explicat a RAC1 la directora assistencial de l'Atenció Primària, Ariadna Mas. Les xifres suposen un «rècord absolut» i Mas creu que encara aniran a més per l'efecte de les interaccions del Nadal. Tot plegat ha fet que l'atenció primària estigui «centrada en la covid» i que més enllà d'això es mantinguin només les visites a embarassades, nounats i situacions de més risc i no ajornables. Mas ha insistit que no cal anar al CAP si es dona positiu en un test d'automostra perquè «no aporta res» repetir la prova.