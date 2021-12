Vox amenaça els independentistes amb tornar-los a empresonar si busquen alternatives a la negociació amb l'Estat

Garriga titlla de «mamarratxos» els partits nacionalistes i els diu que «ho intentin si s'atreveixen»

Actualitzada 26/12/2021 a les 23:20

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha amenaçat els independentistes amb tornar-los a empresonar si busquen alternatives a la negociació amb l'Estat, com ha proposat aquest diumenge en el seu discurs de Nadal el president de la Generalitat, Pere Aragonès. «Són uns mamarratxos, que ho intentin si s'atreveixen», ha piulat Garriga en al·lusió als partits nacionalistes tot adjuntant un enllaç a una notícia que resumia el missatge institucional del president. «Us posarem a la presó una altra vegada», ha advertit davant la crida d'Aragonès a «començar a construir alternatives» per si la negociació amb l'Estat «s'encalla i no aporta resultats».