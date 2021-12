L'oci nocturn recorrerà demà davant la Justícia les restriccions del Govern

Defensen que les mesures adoptades per la Generalitat manquen «de justificació i proporcionalitat»

Actualitzada 26/12/2021 a les 13:51

Les entitats representatives del sector de l'oci nocturn a Catalunya presentaran demà un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra les noves restriccions aplicades per la Generalitat, com el toc de queda o el tancament de discoteques.El passat 21 de desembre el Gremi de Restauració de Barcelona, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), l'Associació de Salas de Concerts de Catalunya (Asacc) i el Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província ja van escenificar un front comú contra aquestes noves mesures.Fa uns dies Fecasarm va anunciar que formalitzaria aquest recurs el dilluns, i aquest diumenge, en declaracions a EFE-TV, el president de Fecalon, Fernando Martínez, ha precisat que el recurs que presentarà demà compta també amb l'adhesió del Gremi de Restauració, de les sales de concert o bé dels empresaris de les discoteques, entre altres entitats.Martínez ha assegurat que les mesures adoptades per la Generalitat, que també inclouen la limitació de reunions de més de 10 persones o la reducció d'aforaments al 50% a l'interior de bars i restaurants, manquen «de justificació i proporcionalitat».«Catalunya sempre ha de ser diferent», ha lamentat el president d'aquesta entitat, que considera que «la pressió hospitalària no és alarmant en aquests moments».Martínez ha augurat «problemes de convivència» en l'espai públic i «festes il·legals» si es manté el tancament dels locals de l'oci nocturn en Nit de cap d'any, i ha dit que estarien disposats a assumir un «confinament de tota la població» després d'aquesta data durant un temps limitat, com «han fet altres països», si els indicadors epidemiològics i la pressió hospitalària van «malament».