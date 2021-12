Aragonès crida a construir «alternatives amb realisme» per si la negociació amb l'Estat «s'encalla»

Restriccions només el temps «indispensable»

Aragonès s'ha mostrat convençut que el 2022 es podrà fer el tomb a les crisis provocades per la covid, tant la sanitària com la social i econòmica. De la mateixa manera, s'ha referit també a la «crisi democràtica». «El 2022 ha de ser l'any en què comencem a desbloquejar el conflicte amb l'Estat», ha dit el president, que ha defensat que cal començar a oferir «una resposta a l'àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes que saben que la resolució del conflicte amb l'Estat passa per l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia».Ara bé, en paral·lel a la negociació amb Madrid, Aragonès ha apostat per començar a construir alternatives per si el diàleg amb l'Estat s'encalla. «Perquè de la mateixa manera que no estem disposats a renunciar a la resolució democràtica del conflicte polític, tampoc estem disposats a renunciar a la independència de Catalunya», ha remarcat.El president de la Generalitat ha defensat que cal abocar-se a aquesta tasca «situats sempre al costat de la gent i pensant sempre en la Catalunya sencera».Aragonès ha fet el seu discurs des de l'escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet, que va néixer aviat farà 40 anys, ha explicat, «gràcies a la tossuderia d'unes mares i uns pares que volien que els seus fills estudiessin en una escola pública i en català».En aquest punt, ha advocat per seguir defensant el model d'escola en català i per asegurar que la llengua continua jugant un «paper neuràlgic en el sistema educatiu de Catalunya». «És el nucli de la nació catalana», ha assenyalat. També ha posat èmfasi en el paper cohesionador de l'escola, i ha recordat que els pressupostos del 2022 preveuen inciciar la gratuïtat del P2.Sobre les restriccions que el Govern ha començat a aplicar aquest divendres, incloent el toc de queda i el tancament de l'oci nocturn, el president ha reconegut que són mesures «doloroses», però ha garantit que duraran el temps «indispensable». Ha agraït l'esforç dels ciutadans, dels sanitaris, els servidors públics i també dels treballadors que es veuen afectats per les noves restriccions.El president ha recordat que dilluns farà un any que es va subministrar la primera vacuna, i ha destacat que des de llavors s'ha avançat moltíssim. «Estic convençut que el 2022 aconseguirem acabar de fer el tomb», ha dit Aragonès, que ha afegit que es donarà un nou impuls a les vacunes i es dirigiran tots els esforços dels fons Next Generation a una «reactivació econòmica en clau transformadora».Ha destacat que hi ha moltes empreses que ho estan passant malament i molts treballadors que han perdut la feina. Ha citat els casos de Mahle a Vilanova i la Geltrú i de Nissan, però també ha assegurat que el Govern està construint alternatives i que «constantment sorgeixen noves iniciatives emprenedores».Aragonès ha demanat deixar enrere els «discursos derrotistes» i reforçar la confiança en les possibilitats del país.