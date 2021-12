Sànchez lloa la «determinació» de Macià i diu que és la mateixa que ara té la majoria del país per «no renunciar a res»

El secretari general de JxCat declina valorar el discurs de Felip VI

Actualitzada 25/12/2021 a les 13:22

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha lloat la «dignitat i determinació» que va tenir el president Francesc Macià a l'hora «d'internacionalitzar la causa» i per obrir un «camí d'esperança» a l'independentisme al segle XX. El mandatari ha lamentat que, avui dia, «la història es repeteix» amb un president a l'exili i «perseguit» per les institucions de l'Estat per, ha continuat, «portar-lo davant el tribunal per tancar-lo a la presó». Així, ha defensat la determinació de Carles Puigdemont, el seu partit i una majoria del país per «no renunciar a res». Durant la seva intervenció, també ha deixat clar que no faria cap valoració del discurs de Felip VI d'aquest divendres per «respecte» a l'acte d'ofrena a la tomba de Macià.