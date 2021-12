Cuixart afirma que Felip VI renuncia «a ser part de la solució del conflicte» perquè veu la diversitat com un «atac»

El president d'Òmnium fa una «enèsima» crida a la unitat de l'independentisme tal com ho va «lluitar» Francesc Macià

Actualitzada 25/12/2021 a les 11:35

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat seguir treballant en la república davant del discurs de Felip VI d'aquest divendres, en què, ha assegurat, «renuncia de totes totes a ser part de la solució del conflicte». En l'acte d'ofrena a la tomba del 122è president de la Generalitat, Francesc Macià, ha dit que el monarca no vol reconèixer la diversitat i la veu com un «atac» a la unitat de l'Estat. Cuixart ha fet una «enèsima» crida a la unitat dels partits independentistes com a fórmula, ha remarcat, que portarà a la ciutadania a ser «lliures i iguals» tal com ho va «lluitar» el president Macià. El president d'Òmnium ha detallat que és el primer cop en quatre anys que pot assistir a l'ofrena i que el moment és «excepcional».