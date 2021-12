Aragonès apel·la al «fil roig» de Macià davant l'etapa de «reconstrucció» que afronta el país

Pel president de la Generalitat, les paraules de Macià han de servir de guia en moments com els actuals, en què veu «evident» que la causa per la justícia social i el progrés col·lectiu «necessiten de la llibertat nacional». «Per això defensem la república catalana, per això defensem la independència, com a millor eina per aconseguir la justícia social, la igualtat d'oportunitats i el progrés del nostre país», ha afegit.Aragonès també ha fet una nova crida a «extremar» les mesures precaució contra la covid-19 i ha fet un agraïment als professionals sanitaris que treballen per Nadal a hospitals, residències de gent gran i de discapacitats. «Per fer-los la feina més fàcil hem d'extremar les precaucions», ha insistit, amb l'objectiu de garantir l'»autoprotecció col·lectiva» i el «sistema de salut».