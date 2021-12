Es mantenen les cavalcades però amb distància d'1,5 metres i Reis amb mascareta

Teatres, cinemes, auditoris i circs

Cultura ha publicat al seu web un text en el qual respon a dubtes que poden sorgir de les noves restriccions aprovades pel Govern.El Departament de Cultura assenyala que poden distingir-se dues modalitats de festes dels reis. Per una banda, estàtics amb l'escenificació de quadres i representacions en un lloc i espai delimitat o bé en moviment, en forma de desfilada itinerant per un recorregut delimitat.En el cas dels espectacles estàtics, entre altres indicacions, es recomana establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per tal d'evitar aglomeracions i es poden establir franges horàries d'accés. En el cas dels espectacles en moviment, es recomana ampliar el recorregut per facilitar la distribució del públic assistent, i evitar fer el recorregut en carrers estrets i afavorir els carrers amples i esponjats.Per altra banda i a la pregunta de quines restriccions hi ha en l'àmbit de les arts escèniques i musicals, el Departament assenyala que atès el risc molt alt de contagi, cal tornar a restringir els aforaments al 70% als teatres, cinemes, auditoris, circs amb carpa i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, quan es desenvolupin en espais tancats. «En tot cas, i tant per les activitats desenvolupades a l'aire lliure com en espais tancats, els assistents han d'estar asseguts». Així mateix, destaca que «s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació i s'han d'establir mesures organitzatives per evitar aglomeracions».Cultura indica que les sales de concerts, cafès teatre, cafès concerts i restaurants musicals estan subjectes als límits d'aforament que preveu la normativa per als establiments de restauració, 50% si són interiors i 100% si són a l'aire lliure. Afegeix que el públic assistent a aquestes activitats ha d'estar assegut, i no està permès habilitar pistes o zones de ball. Cal mantenir la distància d'1,5 metres entre taules i grups màxim de 10 persones.En aquest context, no es permet públic dret ni ball en cap mena d'actuació musical de cap gènere.La resolució no estableix, detalla el Departament, restriccions específiques per als museus, les biblioteques, els arxius, les galeries d'art i la resta d'equipaments culturals. Això vol dir que cal aplicar les mesures de caràcter general relatives als grups (10 persones), les mesures organitzatives per evitar aglomeracions, les de distància (1,5 metres) sempre que sigui possible i les d'higiene en persones (mascareta, gel) i espais (ventilació interior, etc.). Les llibreries i les botigues de discos, declarats establiments essencials, mantenen el 100% d'aforament i han d'aplicar les mesures generals d'higiene, de distància interpersonal d'1,5 m sempre que sigui possible, de ventilació dels espais i organitzatives per evitar aglomeracions.